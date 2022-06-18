ФХР объявила о запуске всероссийской лиги «3 на 3»: «Планируем охватить всю страну, это позволит привлечь к хоккею новую аудиторию»

ФХР объявила о запуске всероссийской лиги по хоккею в формате «3 на 3».

«ФХР проанализировала результаты недавнего турнира по хоккею в формате «3 на 3». Учитывая позитивную обратную связь от участников, специалистов спортивной индустрии и болельщиков, принято решение о дальнейших шагах по развитию хоккея «3 на 3» под эгидой ФХР.

Московская лига 3HL будет интегрирована в структуру соревнований Федерации хоккея России под брендом XHL. Основатель лиги 3HL Ильдар Халимов станет президентом новой организации – Экстремальной хоккейной лиги (Xtreme Hockey League, XHL), официальный запуск которой состоится 1 июля.

На первом турнире XHL, который прошел с 12 по 14 июня в Москве, была презентована концепция команд городов России с целью привлечь внимание всей страны, так как в дальнейшем планируется запуск серии подобных мероприятий в регионах.

Федерации хоккея России планирует внедрить новую спортивную дисциплину «хоккей 3х3» максимально интенсивно и охватить всю страну. Это позволит привлечь к хоккею новую аудиторию», – говорится на сайте ФХР.

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