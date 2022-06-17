Лысенков о разделении КХЛ: «В ФХР сильно удивились, что Морозов вынес тему на публику. Это было лишь предложение – повод дискуссии»

Журналист «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с возможным разделением на две группы.

«Я поговорил с представителями ФХР, и мне стала известна такая информация. В федерации сильно удивились, что Морозов решил вынести эту тему на публику.

Со стороны федерации это было лишь предложение – как повод для начала дискуссии.

Тем более ряд топ-клубов сам выдвигал инициативу, чтобы увеличить количество рейтинговых матчей. «Матч ТВ» привел список таких команд: ЦСКА, СКА, московское , «Металлург», , , «Трактор».

Тут же поступили опровержения от , «Салавата Юлаева» и «Металлурга», что они с такой реформой не выступали.

Впрочем, как мне объяснили, клубы просто не хотят светиться в публичном пространстве, чтобы не идти на ссору с руководителями КХЛ.

Но такие идеи шли в том числе от них, а федерация поддержала такую инициативу», – написал Павел Лысенков.