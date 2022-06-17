Лысенков о разделении КХЛ: «В ФХР сильно удивились, что Морозов вынес тему на публику. Это было лишь предложение – повод дискуссии»

Журналист «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с возможным разделением КХЛ на две группы.
«Я поговорил с представителями ФХР, и мне стала известна такая информация. В федерации сильно удивились, что Морозов решил вынести эту тему на публику.
Со стороны федерации это было лишь предложение – как повод для начала дискуссии.
Тем более ряд топ-клубов сам выдвигал инициативу, чтобы увеличить количество рейтинговых матчей. «Матч ТВ» привел список таких команд: ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Трактор».
Тут же поступили опровержения от ЦСКА, «Салавата Юлаева» и «Металлурга», что они с такой реформой не выступали.
Впрочем, как мне объяснили, клубы просто не хотят светиться в публичном пространстве, чтобы не идти на ссору с руководителями КХЛ.
Но такие идеи шли в том числе от них, а федерация поддержала такую инициативу», – написал Павел Лысенков.