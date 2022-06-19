Агент Ничушкина о будущем игрока: «Несомненно, он найдет работу»

высказался о будущем .

Нападающий «Колорадо» может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему контракту его зарплата составляет 2,5 млн долларов в год.

«Деньги? Он не обращает на это внимания, поверьте. Если бы ему было не все равно, он бы не играл так хорошо. Он забывает обо всем.

Сколько он может получить от «Колорадо» или другой команды в это межсезонье? Это зависит не от нас. Это зависит от Джо [Сакика]. Джо – очень хороший менеджер. Он сам выберет, кого он хочет сохранить. Если он сделает хорошее предложение, мы согласимся. Если нет, то нет. Это не проблема. Несомненно, он найдет работу», – сказал агент Ничушкина.

Новый контракт с Ничушкиным – приоритет для «Колорадо» (Эллиотт Фридман)

Ничушкин – душа «Эвеланш» в финале Кубка Стэнли. Первый в форчекинге и на чужом пятаке