Виталий Прошкин: «Ничушкину будет сложно бороться за звание MVP финала. На первых ролях у «Колорадо» другие игроки»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Виталий Прошкин НХЛ Валерий Ничушкин Чемпионат.com Хоккей

Виталий Прошкин оценил выступление форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина.

Нападающий сделал дубль в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0 в серии).

«Наверное, Ничушкину будет сложно бороться за звание MVP финала. Все же на первых ролях у «Колорадо» другие игроки. Да и у «Тампы» тоже есть достойные люди.

Валера долго не забивал: сейчас его прорвало. Он доказывает, что он хороший игрок. Сейчас Ничушкин находится в своей тарелке: забивает голы, приносит победы «Колорадо», – сказал обладатель Кубка Гагарина.

7:0 во второй игре финала НХЛ! У чемпионов вообще не было шансов, а Василевского просто бросили

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные