Каменский о Ничушкине: «Вряд ли он поборется за MVP. Конкурировать с Макаром и Маккинноном будет тяжело»

Валерий Каменский оценил игру форварда .

Нападающий сделал дубль в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0 в серии).

«Ничушкин – молодец! Раскрыл потенциал и показывает свой лучший хоккей в своем лучшем сезоне. Нам остается только порадоваться за него! Вряд ли он поборется за MVP, но в команде он поднялся на лидирующие позиции. И я хочу ему пожелать, может быть, не в этом году, а в следующем получить MVP.

В этом году есть ребята, которые набрали больше очков и делают больший объем работы: тот же Макар, Маккиннон. Валере будет тяжело конкурировать с этими ребятами за награду. Но тот факт, что он один из лидеров команды, что показывает высокий уровень хоккея – это радует», – сказал олимпийский чемпион.

Ничушкин – душа «Эвеланш» в финале Кубка Стэнли. Первый в форчекинге и на чужом пятаке