Новый контракт с Ничушкиным – приоритет для «Колорадо» (Эллиотт Фридман)

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Новый контракт с Валерием Ничушкиным – приоритет для «Колорадо».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ничушкин может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему контракту его зарплата составляет 2,5 млн долларов в год.

«Слышал, что «Колорадо» считает его приоритетом. Он оценивает себя еще выше, но говорят, что они дали ему понять, что хотели бы оставить его и он является приоритетом.

Нужно помнить о том, что Ничушкину пришлось нелегко в «Далласе», и ему нравится здесь, и он об этом помнит. «Колорадо» считает это своим преимуществом», – сказал Фридман.

Ничушкин – душа «Эвеланш» в финале Кубка Стэнли. Первый в форчекинге и на чужом пятаке

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