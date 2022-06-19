Новый контракт с – приоритет для .

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ничушкин может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему контракту его зарплата составляет 2,5 млн долларов в год.

«Слышал, что «Колорадо» считает его приоритетом. Он оценивает себя еще выше, но говорят, что они дали ему понять, что хотели бы оставить его и он является приоритетом.

Нужно помнить о том, что Ничушкину пришлось нелегко в «Далласе», и ему нравится здесь, и он об этом помнит. «Колорадо» считает это своим преимуществом», – сказал Фридман.

Ничушкин – душа «Эвеланш» в финале Кубка Стэнли. Первый в форчекинге и на чужом пятаке