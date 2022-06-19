Курдин об игре Василевского: «В его ворота заходят дешевенькие голы. Это ему не свойственно»

прокомментировал победу «Колорадо» над «Тампой» (7:0, 2-0).

– Почему «Колорадо» так уверенно обыгрывает «Тампу»?

– Это хоккей. Значит, «Эвеланш» сейчас в более хорошей форме. Ничушкин там очень хорошо выглядит. Почувствовал уверенность, и ему оказали доверие, поставив в первое звено. И у него пошло-поехало. Выстреливают иногда такие люди, которые долго запрягали. А теперь у Валерия получается все.

По поводу «Тампы» – не просто так говорят, что выиграть один раз проще, чем удержаться наверху. Взять три Кубка Стэнли подряд крайне сложно. И попробуй остановить этот «Колорадо», который набрал зверский ход.

– Вы заметили, что «Тампа» проводит слабо начало серий? 0:5 в первом матче от «Торонто», 2:6 от «Рейнджерс», 3:4ОТ и 0:7 от «Колорадо».

– Конечно же, заметил. И показательным будет третий матч. Если «Тампа» снова уступит – то все, серия завершена. Можно будет одну игру дома зацепить, но не больше.

Вы ведь помните, что «Тампа» и с «Рейнджерс» начала серию с того, что проиграла два раза в гостях. И знаете, эти 0:7 даже лучше, чем поражение в овертайме. «Колорадо» повозил сейчас игроков «Лайтнинг», опустил их на землю грешную.

Может, в «Тампе» думали, что между первым и вторым матчем отдохнут, день рождения Никиты Кучерова отметят. А тут такая оплеуха… Обычно после такого провала люди мобилизуются. Это мощнейшая встряска.

– Что должен теперь сказать главный тренер «Тампы» Джон Купер?

– Это ведь взрослые игроки, профессионалы. Им даже говорить ничего не надо по психологии. Они сами соберутся, начнут действовать иначе, шайбу начнут на себя ловить. Тем более приедут домой, где сумасшедшая поддержка.

И важен элемент везения, чтобы шайба залетала в правильные моменты. Посмотрите, какие голы забивает «Колорадо». Там игроки удачно попадают. И где-то не подтягивает Вася. Ему ведь прямые броски заходят. Обычно он такие ловит. Тут многое от Василевского сейчас зависит. В его ворота заходят дешевенькие голы. Это ему не свойственно, – сказал первый тренер .

«Колорадо» устроил «Тампе» идеальный шторм с давлением до последних секунд. Ноль шансов – это не метафора, а реальность

7:0 во второй игре финала НХЛ! У чемпионов вообще не было шансов, а Василевского просто бросили