Геннадий Курдин: «Фетисов говорит, что сразу оценил Кучерова, чемпионский перстень ему подарил. Почему же тогда Никита так и не заиграл в ЦСКА?»

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Геннадий Курдин заявил, что Никита Кучеров оказался не нужен ЦСКА.

– Кучеров постоянно говорит, что в него никто не верил. Известная история, как в ЦСКА ему отказались оплачивать операцию на плече. А какой именно начальник отказал?

– Как я знаю ту историю, тогда Кучеров вообще никому не был нужен. С ним особо никто не разговаривал. Доктор рассказал тренеру или менеджеру, что Кучеров на самом деле здоров и он просто симулирует. Никакой травмы у него нет.

Он ведь даже в хоккейной школе ЦСКА не учился. Был в «Белых Медведях», а потом пришел сразу в армейскую молодежку. И когда я их выпускал, то повез троих своих ребят на динамовскую базу. Были там Гусь (Никита Гусев), Кучеров и Жига (Игорь Ожиганов).

Там тренер Толя Антипов посмотрел и сказал: «Да у меня своих таких до хрена». И в московское «Динамо» их не взяли. Потом я с ЦСКА договорился: посмотрите юниоров. Их взяли только потому, что за права не нужно было платить. Взяли до кучи, так сказать. Потом они прошли сборы в июле-августе, и их в ЦСКА оставили безо всяких гарантий.

Мне все говорили: «Ген, да они маленькие. Как они будут играть?» Только когда «Красная Армия» выиграла Кубок Харламова с ними в 2011 году, тогда тот же Сергей Гимаев начал говорить: «Да, они прям звери. Мастерюги! Очень мощно играют».

Но поначалу ребята были никому не нужны. Первые полгода играли совсем мало, из-за чего обижались. Я их успокаивал: «Да ладно, не расстраивайтесь. Придет ваше время, со льда будете не уходить».

Это сейчас Вячеслав Фетисов говорит о Кучерове, что сразу его оценил, чемпионский перстень за победу в МХЛ ему подарил. Но почему же тогда Никита так и не заиграл в ЦСКА? Это сейчас на словах много помощников. А в то время не было ничего.

Даже после победы в Кубке Харламова никто оказался не нужен ЦСКА. Никто на моих ребят не ставил. Вот они и покинули клуб по одному. Никто не пригодился, – сказал первый тренер Кучерова.

Фетисов о Кучерове: «Красная Армия» выиграла Кубок Харламова, и я всем купил перстни за свои деньги. Он помогает Никите бить рекорды, думаю»

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