Фетисов о Кучерове: «Красная Армия» выиграла Кубок Харламова, и я всем купил перстни за свои деньги. Он помогает Никите бить рекорды, думаю»

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Вячеслав Фетисов уверен, что подаренный им перстень помогает Никите Кучерову бить рекорды. 

«Думаю, что Никита вовремя попал в «Красную Армию». Я руководил тогда в ЦСКА. Дали ему возможность раскрыться. У нас была такая плеяда интересных ребят в молодежной команде.

Мы уже в тот момент видели, что это очень талантливый, ответственный спортсмен. Они выиграли Кубок Харламова. Я им всем купил за свои деньги перстни. Думаю, этот перстень помогает Никите бить рекорды.

На самом деле очень ответственный человек. Понятно, что один из лучших хоккеистов в мире. Не случайно с его лидерством «Тампа» два года подряд выиграла Кубок и нацелена на третью победу.

Кучеров проявил лидерские качества, играет результативно и умно, красиво. Приятно смотреть», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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