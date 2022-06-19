Валерий Каменский: «Колорадо» сыграл смело и просто ничего не дал сделать «Тампе». Третий матч будет решающим в борьбе за Кубок Стэнли»

поделился мыслями о победе «Колорадо» над «Тампой» (7:0, 2-0).

«Характер у есть, они не раз это доказывали. Но в сегодняшнем матче было видно, что они двигались хуже, чем «Колорадо», которое доминировало и нейтрализовало лидеров «Тампы». Думаю, сейчас тренерский штаб и команда пересмотрят все моменты, и в Тампе мы увидим совсем другой хоккей.

Возможно, на игре команды Купера сказалась высота, но все равно сегодня их было просто не узнать. «Колорадо» сыграл смело и просто ничего не дал сделать «Тампе». Третий матч будет решающим в борьбе за », – сказал олимпийский чемпион.

«Колорадо» устроил «Тампе» идеальный шторм с давлением до последних секунд. Ноль шансов – это не метафора, а реальность

7:0 во второй игре финала НХЛ! У чемпионов вообще не было шансов, а Василевского просто бросили