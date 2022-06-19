Вячеслав Буцаев: «Колорадо» прошелся лавиной по «Тампе» во второй игре серии»

прокомментировал победу «Колорадо» над «Тампой» (7:0, 2-0).

– Результат говорит сам за себя. была не готова к такой мощной игре соперника. Шансы на победу перед началом игры всегда равны. Серия сейчас переезжает в Тампу, где эту команду будут поддерживать местные болельщики.

Если в первой игре мы увидели противостояние двух достойных команд, то вторая игра в серии, конечно же, полностью была за «лавинами». Можно сказать, что «Колорадо» прошелся лавиной по «молниям».

Здесь не нужно обращать внимание на крупный счет, здесь все же игра идет на победу в каждом конкретном матче. Думаю, что мы увидим другую «Тампу» в домашних матчах. Это будет ключевой момент, чтобы переломить серию и не позволить «Колорадо» выйти в отрыв.

– Как оцените стычку в конце игры между хоккеистами?

– Хоккеисты «Тампы» показали, что им небезразлична судьба этого матча. Это был некий посыл со стороны «Тампы», что они будут драться до конца и легкой прогулки для соперника не будет. Это нормальная практика в профессиональном спорте, давать какие-то лишние комментарии по этому поводу не стоит.

– Прогнозы перед следующим матчем?

– Если «Тампа» не перестроится, не будет играть правильно, тогда мы, возможно, увидим нового обладателя Кубка Стэнли. Все же они сделали много ошибок в первом матче, и, как я уже говорил, они не были готовы к такой мощной игре соперника.

Впрочем, тем и прекрасна серия, что счет идет не на голы, а на количество побед. Можно проиграть сегодня 0:10, затем выиграть несколько раз по 1:0 – и ты станешь чемпионом. Конечно, статистика этого поединка войдет в историю, но для «виктории» необходимо четыре победы, – сказал главный тренер .

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