Владимир Плющев: «Ничушкин поймал кураж в последних матчах. Выглядит он очень убедительно»

оценил игру форварда .

Нападающий сделал дубль в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0 в серии).

«Мы видим, что Ничушкин поймал кураж в последних матчах. Выглядит он очень убедительно. Хотелось бы пожелать ему хорошей, удачной серии.

В таких матчах у одних залетает все, у других ничего. А после начинается добивание младенца. Следующие матчи будут в другом ключе», – сказал бывший тренер сборной России.

7:0 во второй игре финала НХЛ! У чемпионов вообще не было шансов, а Василевского просто бросили