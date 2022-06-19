Владимир Плющев: «Ничушкин поймал кураж в последних матчах. Выглядит он очень убедительно»

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Владимир Плющев оценил игру форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина.

Нападающий сделал дубль в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0 в серии).

«Мы видим, что Ничушкин поймал кураж в последних матчах. Выглядит он очень убедительно. Хотелось бы пожелать ему хорошей, удачной серии.

В таких матчах у одних залетает все, у других ничего. А после начинается добивание младенца. Следующие матчи будут в другом ключе», – сказал бывший тренер сборной России.

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