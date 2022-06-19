Рафф о Ничушкине: «Может, все удачно сошлось, но в «Далласе» я определенно видел этот потенциал»

Линди Рафф рассказал, что верил в Валерия Ничушкина, с которым работал в «Далласе».
Сейчас форвард играет в финале Кубка Стэнли за «Колорадо». Во втором матче с «Тампой» (7:0, 2-0 в серии) он сделал дубль.
«Некоторым парням требуется время, чтобы достичь высот. Движение вперед не бывает стабильным. Вы можете посмотреть на новичков и те проблемы, с которыми они сталкиваются на второй или третий год в лиге.
Что касается Вэла, то он большой, сильный физически и хорошо катается. Он выделялся и тогда, и сейчас. В этом году он находил общий язык со всеми партнерами. У него все получается. Он играет в динамичной команде, в которой большую роль играют защитники.
Может, сейчас все так удачно сошлось, но я определенно видел этот потенциал», – сказал главный тренер «Нью-Джерси».