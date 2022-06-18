Кожевников о зарплате Найта: «Не заплатил бы «Авангард», его мог другой клуб перекупить. Он классный нападающий»

поделился мнением о зарплате в «Авангарде».

По данным «Матч ТВ», игрок получит порядка 108 млн рублей за сезон.

– Если игрок хороший, то почему бы не продлить с ним контракт? А Найт – классный нападающий. Не знаю, каких конкретно денег он заслуживает – не очень разбираюсь в нынешних расценках игроков. Но раз его так ценят, значит, все правильно.

Потому что игрок он действительно сильный, у него должна быть достойная зарплата. Не заплатил бы «Авангард», Найта мог и другой клуб перекупить.

– Может, зарплата Найта возросла еще и потому, что легионеры к нам сейчас едут неохотно?

– Это здесь ни при чем. Найт просто хороший игрок. В Канаде же нет запрета на то, чтобы играть в России, нет давления на хоккеистов. Это только финны могут делать и шведы, они так подло поступают. «Авангард» принял решение дать хороший контракт сильному форварду, я здесь проблем не вижу, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

95 млн рублей – годовая зарплата Найта в «Авангарде». Канадец стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне