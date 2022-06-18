Владимир Крикунов: «Найт и Буше – ударное звено, которое может делать результат. «Авангард» будет одним из фаворитов»

Владимир Крикунов поделился мнением о подписании «Авангардом» Корбана Найта и Рида Буше.
«Это важное подписание для «Авангарда». Два хороших легионера во времена санкций. Корбан Найт и Рид Буше – это ударное звено, которое может решать задачи и делать результат.
«Авангард» будет одним из фаворитов. Но говорить о том, что он будет фаворитом Восточной конференции, еще рано. Непонятно, каким будет чемпионат. Если по старым правилам, то, конечно, это будут «Ак Барс» и «Авангард».
У Буше самая большая зарплата в КХЛ? У меня другая информация. Но я считаю, что он стоит этих денег», – сказал бывший главный тренер сборной России.