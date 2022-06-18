Владимир Крикунов: «Найт и Буше – ударное звено, которое может делать результат. «Авангард» будет одним из фаворитов»

Теги Авангард Владимир Крикунов КХЛ Корбан Найт Рид Буше Хоккей

Владимир Крикунов поделился мнением о подписании «Авангардом» Корбана Найта и Рида Буше.

«Это важное подписание для «Авангарда». Два хороших легионера во времена санкций. Корбан Найт и Рид Буше – это ударное звено, которое может решать задачи и делать результат.

«Авангард» будет одним из фаворитов. Но говорить о том, что он будет фаворитом Восточной конференции, еще рано. Непонятно, каким будет чемпионат. Если по старым правилам, то, конечно, это будут «Ак Барс» и «Авангард».

У Буше самая большая зарплата в КХЛ? У меня другая информация. Но я считаю, что он стоит этих денег», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные