Генменеджер «Авангарда» о Буше и деле о сексуальном насилии: «Рид полностью осознал свою вину. Клуб решил дать ему второй шанс»

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал решение клуба вернуть форварда Рида Буше.

Сегодня стало известно, что с 28-летним игроком подписан контракт на 1 год.

В этом году он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«Решение относительно Рида Буше было непростым, мы понимаем, какое давление оказывалось на него в конце прошлого сезона как здесь, в России, так и у него на родине. После долгих разговоров и консультаций Буше заявил о своем желании выступать за «Авангард».

Как и Найт, он отлично знает Дмитрия Рябыкина, систему игры нашей команды. Ему нравится «Авангард», и он хочет играть на новой арене в Омске.

Что касается ситуации, из-за которой в прошлом сезоне он был вынужден покинуть Россию, мы понимаем, что Рид совершил ошибку. К тому же, в то время он был несовершеннолетним. Очень важно, какие выводы человек делает из своих ошибок, как он меняется. Рид полностью осознал свою вину. С тех пор прошло уже немало времени, и клуб решил дать Риду второй шанс.

Любой человек заслуживает того, чтобы ему этот шанс дали. Тем более, репутация Буше до этого была абсолютно чистой. Мы помним, как в ходе чемпионского сезона Рид проявлял себя в коллективе: отличные отношения как с тренерами, так и с партнерами по команде, а уж о пользе на льду лишний раз напоминать не требуется.

Нужно сказать, согласился подписать контракт с «Авангардом» во многом благодаря тому, что в следующем сезоне Рид Буше будет играть с ним в одной команде. Считаю, болельщикам «Авангарда» нужно поддержать Рида, а он своим отношением к делу и своей игрой докажет, что в него верили не зря», – сказал .

Кожевников о Буше в «Авангарде»: «Хотят насильника в команде – пускай. Нравятся, видимо, такие идеи, будут их распространять»