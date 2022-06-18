Генменеджер «Авангарда» о Буше и деле о сексуальном насилии: «Рид полностью осознал свою вину. Клуб решил дать ему второй шанс»

Теги Авангард болельщики происшествия Алексей Волков КХЛ Корбан Найт Рид Буше Хоккей

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал решение клуба вернуть форварда Рида Буше

Сегодня стало известно, что с 28-летним игроком подписан контракт на 1 год. 

В этом году он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«Решение относительно Рида Буше было непростым, мы понимаем, какое давление оказывалось на него в конце прошлого сезона как здесь, в России, так и у него на родине. После долгих разговоров и консультаций Буше заявил о своем желании выступать за «Авангард».

Как и Найт, он отлично знает Дмитрия Рябыкина, систему игры нашей команды. Ему нравится «Авангард», и он хочет играть на новой арене в Омске.

Что касается ситуации, из-за которой в прошлом сезоне он был вынужден покинуть Россию, мы понимаем, что Рид совершил ошибку. К тому же, в то время он был несовершеннолетним. Очень важно, какие выводы человек делает из своих ошибок, как он меняется. Рид полностью осознал свою вину. С тех пор прошло уже немало времени, и клуб решил дать Риду второй шанс.

Любой человек заслуживает того, чтобы ему этот шанс дали. Тем более, репутация Буше до этого была абсолютно чистой. Мы помним, как в ходе чемпионского сезона Рид проявлял себя в коллективе: отличные отношения как с тренерами, так и с партнерами по команде, а уж о пользе на льду лишний раз напоминать не требуется.

Нужно сказать, Корбан Найт согласился подписать контракт с «Авангардом» во многом благодаря тому, что в следующем сезоне Рид Буше будет играть с ним в одной команде. Считаю, болельщикам «Авангарда» нужно поддержать Рида, а он своим отношением к делу и своей игрой докажет, что в него верили не зря», – сказал Алексей Волков

Кожевников о Буше в «Авангарде»: «Хотят насильника в команде – пускай. Нравятся, видимо, такие идеи, будут их распространять»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные