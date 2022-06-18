Генменеджер «Авангарда» о продлении контракта с Найтом: «Можем быть спокойны за позицию первого центра»

Генменеджер прокомментировал продление контракта с Корбаном Найтом.

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал новое соглашение с 31-летним канадским нападающим на 2 года.

« – один из лучших игроков «Авангарда» двух последних сезонов. Он хорошо знаком с главным тренером нашей команды Дмитрием Рябыкиным, никогда не скрывал, что в России хочет играть только за «Авангард».

Мы начали вести с ним переговоры о продлении контракта еще в прошлом сезоне, но по понятным причинам финальное решение было отложено на неопределенное время. Рады, что в итоге Корбан согласился приехать в Омск.

Он с «Авангардом» как минимум на два года, а значит, мы можем быть спокойны за позицию первого центра. Знаем, что болельщики заждались топовых трансферов. Наша работа не останавливалась ни на минуту, и плоды этой работы мы видим уже сейчас», – сказал .