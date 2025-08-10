Гаджиев об Овечкине и алкоголе: «Саня пьет пивасик всю карьеру – это его фишка. Странно менять привычки, когда ты лучший снайпер в истории»

Камил Гаджиев считает, что Александру Овечкину не стоит отказываться от алкоголя.

Бывший заместитель гендиректора «Адмирала» ответил на вопрос, стоит ли Овечкину перестать употреблять пиво на стадионах и в медиапространстве.

«Во-первых, бокал пива еще никому не навредил. А вот два, возможно, уже вредят.

Думаю, Саня пьет пивасик на протяжении всей карьеры. Менять привычки, когда ты лучший снайпер в истории – странно. Надо уже оставаться там, где ты есть.

Это его фишка. Дети вырастут и сами примут решение. Не считаю, что Овечкин занимается пропагандой алкоголя, попивая пиво. Тем более он всегда об этом говорит с юмором.

Он же не ходит и не рекламирует пиво. К этому надо относиться с долей юмора», – сказал глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев .

