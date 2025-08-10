Короткий о Ротенберге в плей-офф МХЛ: «Пару раз мне подсказал, куда бросить. «СКА-1946» следовал установкам Титова и играл по схеме, ничего не меняли»
«СКА-1946» вышел в финал минувшего Кубка Харламова, где уступил МХК «Спартак» со счетом 3-4 в серии.
– По ходу финальной серии Роман Ротенберг оказался рядом со скамейкой. Насколько много он вам подсказывал как команде или кому-то лично? Некоторых знает лучше как хоккеистов, потому что в КХЛ у него играли.
– Мне кажется, как и во всех клубах, тренеры КХЛ советуются с тренерами МХЛ. Лично мне пару раз подсказал, куда бросить Кузьменко, чтобы пробить. Но сначала не шла шайба.
А так мы следовали установкам Германа Михайловича Титова и играли по нашей схеме, ничего не меняли.
– Сильно ли вам помогало то, что вы были действующими чемпионами и всё это проходили? Или, наоборот, мешало?
– И не мешало, и не помогало. Прошлый сезон уже все забыли, сыграли в регулярке почти 60 матчей. Плей-офф – новая история, команды, игроки, тактика, – сказал форвард СКА и «СКА-1946» Матвей Короткий.
