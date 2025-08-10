Артюхин о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Недоброжелатели везде вставляют нам палки в колеса. Не представляю, чтобы Овечкину запретили играть в НХЛ»

Евгений Артюхин оценил желание администрации Байдена исключить россиян из НХЛ.

Ранее появилась информация , что администрация экс-президента США в 2024 году рассматривала возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Это все наши недоброжелатели, которые везде нам палки в колеса вставляют. Не знаю, было это официально или нет, но в таком вбросе нет ничего хорошего.

В любом случае, здравый смысл все равно восторжествовал бы. Грамотные люди из руководства НХЛ никогда бы ничего подобного не сделали, потому что они понимают, что на наших ребятах можно зарабатывать деньги.

Я не представляю, чтобы Саше Овечкину запретили играть в НХЛ и его отправили в Россию. Его там любят, весь Вашингтон на ушах стоит.

Это полный бред, на уровне данной статьи все бы и закончилось», – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Евгений Артюхин .

