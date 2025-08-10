Короткий сравнил КХЛ и МХЛ: «В КХЛ тренировки не такие интенсивные, все думают и играют на опыте. В МХЛ бегают быстрее»

Матвей Короткий сравнил интенсивность тренировок в КХЛ и МХЛ.

В прошлом сезоне форвард системы СКА провел 32 игры в КХЛ и 43 – в Olimpbet МХЛ.

– Если посмотреть на твою статистику, то ты, по сравнению с регуляркой, прибавляешь в плей-офф по очкам. Как это получается?

– Многое зависит от физического состояния. Перед плей-офф МХЛ я играл в плей-офф КХЛ, последние два-три матча просто тренировался. Игровая практика дает о себе знать. КХЛ и МХЛ – разные уровни, и приспосабливаться к ним тоже надо.

Когда меня отправили на помощь в МХЛ, мы играли с «Локо», я еще не понимал, как надо действовать: все бегут, бросают. В КХЛ все думают и просто играют на опыте.

– Ты сыграл 32 матча в КХЛ. За это время успел забыть, что такое МХЛ?

– Когда играешь в КХЛ, там тренировки не такие интенсивные. По времени идут так же, но занимаются совсем другим, больше тактикой. Если посмотреть со стороны, то в МХЛ люди быстрее бегают. Я когда играл первый матч, вообще не понимал.

– Это общая командная скорость? Слабо представляю, что хоккеисты в МХЛ бегут быстрее, чем Павел Порядин.

– Понятно, что в КХЛ тоже есть такие игроки. Например, Паша Порядин или Вася Атанасов . Но они одни, а в МХЛ бегают все, – сказал Матвей Короткий .