Владислав Каменев оценил рост популярности КХЛ.

«Наверное, самое классное изменение, где рост в лучшую сторону ощущается – активность в медиапространстве. Ребята стали активно ходить на разные шоу. Это хорошо, потому что наш хоккей надо популяризировать.

Понятно, что хоккей – спорт номер один в России, может, кто-то не согласится, но все равно надо продолжать.

Главный рост лиги в этом – начали работать с медиа», – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев .

Каменев об отстранении за допинг: «Самый тяжелый период в моей карьере. Стараюсь сохранять позитивный настрой, только на этом и вывожу»