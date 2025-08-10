Каменев о росте популярности КХЛ: «Понятно, что хоккей – спорт номер один в России, но надо работать с медиа. Ребята стали ходить на шоу – это хорошо»
Владислав Каменев оценил рост популярности КХЛ.
«Наверное, самое классное изменение, где рост в лучшую сторону ощущается – активность в медиапространстве. Ребята стали активно ходить на разные шоу. Это хорошо, потому что наш хоккей надо популяризировать.
Понятно, что хоккей – спорт номер один в России, может, кто-то не согласится, но все равно надо продолжать.
Главный рост лиги в этом – начали работать с медиа», – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.
