Маршанд о новом контракте с «Флоридой»: «Продление Беннетта и Экблада сыграло решающую роль. Я хотел остаться, но не думал, что это возможно»

Брэд Маршанд заявил, что хотел остаться во «Флориде» на долгий срок.

Ранее 37-летний форвард продлил контракт с «Пантерс» до 30 июня 2031 года.

«Продление Беннетта и Экблада сыграло решающую роль в том, что я остался. Потрясающие ребята, у меня очень хорошие отношения с ними.

Я очень хотел остаться, просто не думал, что это возможно. Я не особо обращал внимание на ситуацию с потолком зарплат, но знал, что [менеджменту] предстоит непростая работа.

В такой невероятной организации, как «Флорида », делают все, чтобы тебе было легко. Я почувствовал себя обновленным, моложе, чем когда-либо за долгое время.

Рад еще долгое время быть частью клуба», – сказал Брэд Маршанд .

Маршанд о контракте с «Флоридой» до 2031 года: «Намерен отыграть его до конца. Придется выгнать меня из НХЛ, чтобы я ушел»