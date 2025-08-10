Глотов о медосмотре в «Тракторе»: «Офтальмолог сказал, что я стреляю лазером. Проходил велосипед с нагрузкой, ЭКГ, УЗИ, кардиолога, невролога, хирурга – я в порядке»

Василий Глотов пошутил после медосмотра в «Тракторе».

«Я проходил велосипед с нагрузкой, ЭКГ, УЗИ, кардиолога, невролога, хирурга, офтальмолога, ЛОРа. Сказали, что я в порядке. Офтальмолог сказал, что я стреляю лазером.

В целом нагрузка обычная. Просто смотрят, когда поднимается пульс, давление проверяют, и как оно падает, соответственно. Нужная вещь», – сказал форвард «Трактора » Василий Глотов .

Глотов о «Тракторе»: «Игроков такого уровня, как Кравцов и Шабанов, просто заменить нельзя, но не исключено, что новички проявят себя. Мы по-прежнему претенденты на кубок»