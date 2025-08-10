Рэймонд о «Детройте»: «Хочется побеждать – отсутствие такой возможности расстраивает. Все полны решимости сделать следующий шаг»

Лукас Рэймонд заявил, что «Детройт» хочет сделать шаг вперед.

Команда девять лет подряд не выходит в плей-офф. Швед выступает за «Ред Уингс » четыре сезона. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 80 (27+53) очков за 82 игры.

«Ты растешь, играя в хоккей, и хочешь побеждать. Конечно, отсутствие такой возможности расстраивает. Это совсем не весело.

Думаю, я говорю от лица всех. Все полны решимости изменить это и сделать следующий шаг как можно скорее», – сказал Лукас Рэймонд .

