Рэймонд о «Детройте»: «Хочется побеждать – отсутствие такой возможности расстраивает. Все полны решимости сделать следующий шаг»
Лукас Рэймонд заявил, что «Детройт» хочет сделать шаг вперед.
Команда девять лет подряд не выходит в плей-офф. Швед выступает за «Ред Уингс» четыре сезона. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 80 (27+53) очков за 82 игры.
«Ты растешь, играя в хоккей, и хочешь побеждать. Конечно, отсутствие такой возможности расстраивает. Это совсем не весело.
Думаю, я говорю от лица всех. Все полны решимости изменить это и сделать следующий шаг как можно скорее», – сказал Лукас Рэймонд.
Айзерман о «Детройте»: «Рассматриваю долгосрочный успех – когда постоянно играешь в плей-офф и стремишься к Кубку Стэнли. Надеюсь, мы сделаем шаг вперед»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
