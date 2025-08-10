Каменев о чемпионских парадах в КХЛ: «Надо брать пример с НХЛ, придумать регламент для клубов. Через два месяца азарт и эйфория не так чувствуются»

Владислав Каменев предложил ввести регламент для чемпионских парадов в КХЛ.

В этом году «Локомотив » провел парад в честь победы в Кубке Гагарина 3 августа. Турнир завершился 21 мая.

«Нам надо, конечно, брать пример с НХЛ. Как «Флорида » провела чемпионский парад. Почти сразу после победы в Кубке Стэнли. Может, какой-то регламент придумать для клубов.

У нас так же в ЦСКА было два года подряд, как у «Локомотива». Я считаю, это неудобно. Тот азарт, та эйфория после победы в течение недели уже не так чувствуется через два месяца. Болельщики это не так чувствуют.

За это время тренер ушел, игроки разошлись. И их, конечно, уже не будут в клуб обратно приглашать и праздновать», – сказал форвард ЦСКА Владислав Каменев .

