Айзерман о «Детройте»: «Рассматриваю долгосрочный успех – когда постоянно играешь в плей-офф и стремишься к Кубку Стэнли. Надеюсь, мы сделаем шаг вперед»

Стив Айзерман оценил перспективы «Детройта» в следующем сезоне.

«Ред Уингс» не попадают в плей-офф на протяжении девяти сезонов подряд. Айзерман работает в клубе с апреля 2019 года.

«Мы формируем ядро сильной команды с идеей, что она будет побеждать. Я не измеряю успех тем, что в один год ты попал в плей-офф, а в следующий – нет.

Я рассматриваю долгосрочный успех – когда ты постоянно играешь в плей-офф, от тебя этого ждут, и ты стремишься к Кубку Стэнли. Именно это мы и пытаемся сделать.

Сейчас команда, возможно, сконструирована немного лучше, чем в прошлом сезоне. Надеюсь, что мы сделаем шаг вперед.

Сколько очков [в регулярке] это принесет? Посмотрим», – сказал генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман .

