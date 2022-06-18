Крикунов о разделении КХЛ: «Предложения ФХР пойдут на пользу нашему хоккею»

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Владимир Крикунов считает, что предложение ФХР по делению команд КХЛ пойдет на пользу хоккею.

«В федерации работают серьезные люди, которые переживают за наш хоккей и за его развитие. Предложения, выдвинутые ФХР, я внимательно изучил, они, безусловно, пойдут на пользу нашему хоккею.

Сейчас, когда у наших сборных нет возможности участвовать в международных турнирах и проводить игры со сборными других стран, нужно задуматься о развитии хоккея в стране, чтобы через какое-то время вернуться на международную арену в отличной форме и готовым к достижению новых вершин», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

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