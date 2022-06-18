Александр Медведев о разделении КХЛ: «Для такого решения есть серьезные аргументы. В ходе анализа увидел ряд положительных моментов»

Александр Медведев считает, что предложение ФХР не ущемляет спортивные интересы клубов КХЛ.

Ранее Федерация хоккея России предложила разделить команды лиги на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне. Предлагаемые названия конференций – конференция Юрзинова и конференция Якушева.

«Я сегодня документы получил. Хорошо было бы, чтобы сначала членам правления ФХР и членам совета директоров КХЛ такие вещи рассылались для обсуждения заранее, но что было, то было.

Я начал изучать эти документы и вижу, что для такого решения есть серьезные аргументы без ущемления спортивных интересов одной или второй конференции, в отличие от экономических. Что я увидел и что бросается в глаза – фактически в плей-офф попадают не все клубы из конференции Юрзинова, так же, как и не все клубы из конференции Якушева.

Могу только констатировать, что в ходе анализа увидел ряд положительных моментов, но теперь надо взвесить плюсы и минусы», – сказал первый президент КХЛ, член совета директоров лиги и член правления ФХР.

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