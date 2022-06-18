Александр Медведев о разделении КХЛ: «Для такого решения есть серьезные аргументы. В ходе анализа увидел ряд положительных моментов»

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Александр Медведев считает, что предложение ФХР не ущемляет спортивные интересы клубов КХЛ.

Ранее Федерация хоккея России предложила разделить команды лиги на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне. Предлагаемые названия конференций – конференция Юрзинова и конференция Якушева. 

«Я сегодня документы получил. Хорошо было бы, чтобы сначала членам правления ФХР и членам совета директоров КХЛ такие вещи рассылались для обсуждения заранее, но что было, то было.

Я начал изучать эти документы и вижу, что для такого решения есть серьезные аргументы без ущемления спортивных интересов одной или второй конференции, в отличие от экономических. Что я увидел и что бросается в глаза – фактически в плей-офф попадают не все клубы из конференции Юрзинова, так же, как и не все клубы из конференции Якушева.

Могу только констатировать, что в ходе анализа увидел ряд положительных моментов, но теперь надо взвесить плюсы и минусы», – сказал первый президент КХЛ, член совета директоров лиги и член правления ФХР

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