Губерниев о Буше и секс-скандале: «Надо смотреть, было ли это у них по любви. Может, есть какие-то нюансы»

Теги Авангард происшествия Дмитрий Губерниев КХЛ Рид Буше Хоккей

Дмитрий Губерниев отреагировал на подписание «Авангардом» форварда Рида Буше.

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год.

В январе он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«Это проблема клубов КХЛ. Значит, они на себя берут эти риски. Может быть, игровые кондиции перевешивают. Наверное, влияет и дефицит легионеров. Но в этих случаях каждый клуб знает, на что идет. «Спартак», пригласивший Промеса, или «Авангард», позвавший этого хоккеиста.

Это исключительно вопрос клубов и их мировосприятия. Кроме того, надо смотреть, отбыл ли Буше наказание и было ли это у них по любви. Может быть, есть какие-то нюансы», – сказал комментатор.

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