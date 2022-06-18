Губерниев о Буше и секс-скандале: «Надо смотреть, было ли это у них по любви. Может, есть какие-то нюансы»

отреагировал на подписание «Авангардом» форварда .

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год.

В январе он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«Это проблема клубов . Значит, они на себя берут эти риски. Может быть, игровые кондиции перевешивают. Наверное, влияет и дефицит легионеров. Но в этих случаях каждый клуб знает, на что идет. «Спартак», пригласивший Промеса, или , позвавший этого хоккеиста.

Это исключительно вопрос клубов и их мировосприятия. Кроме того, надо смотреть, отбыл ли Буше наказание и было ли это у них по любви. Может быть, есть какие-то нюансы», – сказал комментатор.