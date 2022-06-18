Есмантович о разделении КХЛ: «С ЦСКА никто этот вариант не обсуждал. Лига и так развивается динамично, есть долгоиграющая стратегия»

Игорь Есмантович считает, что КХЛ развивается динамично.

Президент ЦСКА отреагировал на предложения ФХР по делению команд в лиге.

«Первый раз слышу, что существует какой-то альтернативный вариант. С ЦСКА никто его не обсуждал.

Сложно обсуждать появление такого варианта за несколько недель до ориентировочного старта сезона. Мы в глаза не видели никаких официальных документов, видели только публикации в прессе про деление на «слабых» и «сильных».

На наш взгляд, лига и так развивается динамично, есть долгоиграющая стратегия. Будем надеяться, все эти вопросы будут проработаны, а в итоге появится взвешенное спортивное решение. Не могу сказать, какая позиция у ЦСКА, пока в клуб не поступило официальных документов», – сказал Есмантович.

Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»