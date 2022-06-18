По проекту ФХР в плей-офф КХЛ выходят 8-10 команд из «сильного» дивизиона и 4 – из «слабого». Плюс плей-ин с участием клубов обеих групп («СЭ»)

Стал известен формат календаря регулярного чемпионата и плей-офф по проекту .

Напомним, что федерация предлагает разделить клубы на две группы («Юрзинова» – 12 и «Якушева» – 10 команд) по спортивному принципу вместо географического.

Как сообщает , в регулярном чемпионате по данному проекту будет сыграно 70 матчей. Они распределены следующим образом:

1. 4 матча с каждым соперником внутри группы (44 – в «Юрзинове», 36 – в «Якушеве»)

2. 2 матча с каждым соперником из другой конференции (20 – в «Юрзинове», 24 – в «Якушеве»)

3. Дополнительные матчи внутри конференции (6 – в «Юрзинове», 10 – в «Якушеве»)

В календаре, который предлагает сама КХЛ, заявлено 68 матчей - по 2 против каждого клуба лиги (всего 42) и еще 26 с соперниками из конференции.

При появлении «сильного» дивизиона поменяется и структура плей-офф.

Сообщается, что напрямую в будут попадать 8 или 10 (есть разные варианты) команд из «Юрзинова» и 4 из «Якушева».

Еще по 2 или 4 клуба из каждой группы будут участвовать в плей-ин. Турнир за выход в плей-офф будет состоять не из серий, а из одиночных матчей с выбыванием после поражения.