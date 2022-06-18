Разин о разделении КХЛ: «У меня пока нейтральная позиция. Радует, что «Северсталь» в сильную группу определили»

Теги Северсталь ФХР КХЛ Андрей Разин ТАСС Хоккей

Андрей Разин отреагировал на предложения ФХР по делению команд в КХЛ.

«У меня пока нейтральная позиция по этому вопросу. Меня радует, что «Северсталь» в сильную группу определили, а у клуба минимальный бюджет.

Но я до конца не понимаю, кто попадает в плей-офф, надо поглубже все осознать», – сказал главный тренер «Северстали».

Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»

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