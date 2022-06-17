Каменский о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию: «НХЛ наступает на свои грабли. Сами делают все для уменьшения популяризации кубка в мире и его авторитета»

прокомментировал запрет привезти в Россию.

«Я считаю, что руководство само наступает на свои грабли.

Они сами делают все для уменьшения популяризации Кубка Стэнли в мире и его авторитета.

Потому что наши ребята в НХЛ играют на ведущих ролях, и на их игру смотрит огромное количество публики во всем мире.

И это увеличивает популярность Кубка Стэнли и работает на его популяризацию. Поэтому я считаю это решение глупостью.

А для наших ребят, конечно, это будет очень обидно – то, что они не смогут показать выигранный трофей своим родным, близким, детям в различных регионах, которые только начинают играть в хоккей.

Я считаю, что это глупость, которую придумала НХЛ. Ребята же играют, они заслужили это право привезти кубок на родину, а НХЛ своим решением бьет по себе самой», – заявил сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.