«Это маразм, больше сказать нечего». Жамнов о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию

Алексей Жамнов назвал маразмом отказ от визита Кубка Стэнли в Россию.

В этом году трофей точно достанется россиянину. Его могут выиграть форвард Валерий Ничушкин из «Колорадо» или трое игроков – вратарь , защитник Михаил Сергачев и форвард .

После первого матча «Эвс» ведут в финальной серии со счетом 1-0.

«Как я могу к этому относиться? Решение принимает НХЛ. Я считаю, что это маразм, больше сказать нечего.

У кого больше шансов выиграть – у Василевского, Сергачева и Кучерова или у Ничушкина?

Перед финалом оценивал шансы как 50 на 50, после первого матча мнения не поменял», – сказал главный тренер сборной России.