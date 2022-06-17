«Это маразм, больше сказать нечего». Жамнов о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию

Алексей Жамнов назвал маразмом отказ НХЛ от визита Кубка Стэнли в Россию.
В этом году трофей точно достанется россиянину. Его могут выиграть форвард Валерий Ничушкин из «Колорадо» или трое игроков «Тампы» – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.
После первого матча «Эвс» ведут в финальной серии со счетом 1-0.
«Как я могу к этому относиться? Решение принимает НХЛ. Я считаю, что это маразм, больше сказать нечего.
У кого больше шансов выиграть Кубок Стэнли – у Василевского, Сергачева и Кучерова или у Ничушкина?
Перед финалом оценивал шансы как 50 на 50, после первого матча мнения не поменял», – сказал главный тренер сборной России.