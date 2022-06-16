Губерниев о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию: «Переживем. У нас разве других проблем нет? Важнее то, что россияне играют в НХЛ»

Дмитрий Губерниев высказался о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

«Как же мы без Кубка Стэнли будем жить? Я считаю, что эта новость не стоит выеденного яйца, если честно. У нас разве нет других проблем?

Мы порадуемся за парней, если они его возьмут. Важнее то, что люди из России играют в НХЛ. И не просто играют, а играют роль первых скрипок. А то, что Кубка Стэнли не будет у нас в стране, уж как-нибудь и наши мальчишки, и мы все переживем, поверьте.

Я не вижу в НХЛ вектора против российских спортсменов. Люди играют и прекрасно себя чувствуют. Если бы все относились к российским спортсменам, как НХЛ, то российский спорт был бы на международной арене.

А НХЛ – молодцы. Даже несмотря на то, что они не пустят Кубок Стэнли в России. Вот, черт побери, как мы жить-то теперь будем?» – сказал комментатор.

Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»