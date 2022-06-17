Елена Вяльбе: «Не расстроюсь, если Кубок Стэнли не приедет в Россию еще 10 лет. Нужны свои кубки, которыми должна гордиться страна»

Елена Вяльбе дала комментарий о том, что не привезут в Россию.

«Я помню первый случай, когда привезли Кубок Стэнли в Россию, и я в интервью говорила: «Ребят, наверное, это хорошо». И хоккеисты должны стремиться и гордиться, что и наши соотечественники причастны к такому трофею.

Но у нас должны быть свои кубки, которыми должна гордиться наша страна. И именно их нужно возить по детским спортивным школам, чтобы ребята, которые занимаются хоккеем, гордились этими кубками…

Хорошо, пускай . Он тоже крут. А насчет Кубка Стэнли – я не очень расстроюсь, вообще не расстроюсь, что он не приедет в этом году или еще десять лет.

Здесь, наверное, меньше про спорт, а больше про деньги. Точно так же мы видим, что НХЛ тоже никого не отправила домой, а ведь там играет огромное количество российских хоккеистов.

И речи никогда не было о том, чтобы их отправить домой только потому, что они с российским паспортом. Это деньги, это бизнес. Спорт – это тоже бизнес.

Там профессиональный спорт, и организаторы соревнований не очень-то хотят терять огромные деньги. И это логично.

Мы все-таки менее профессиональные виды спорта – та же легкая атлетика, лыжные виды спорта. , теннис – это настоящий бизнес», – заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).