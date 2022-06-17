Фетисов о разделении КХЛ на две группы: «Бред. Ничего хорошего это не принесет, только разрушим спортивный принцип полностью»

назвал бредом предложение разделить КХЛ на две группы.

Ранее появилась информация о том, что предлагает разделить на две группы – «сильных» и «слабых» с 70 играми в сезоне. Лига выступает против этого.

«Это ужасное решение. Какое распределение? Это бред.

Как можно разделить команды на «слабые» и «сильные». Мы всегда говорим о том, что спортсменам нужно давать равные возможности, чтобы понять, кто сильнее или слабее.

А сейчас разделение ничего хорошего не принесет, только разрушим спортивный принцип полностью.

В спорте сегодня ты плохо играешь, а завтра хорошо. Делать отсечку на результаты прошлого сезона – не особо корректно. Это приведет только к полному разрушению развития спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион.