Вячеслав Фетисов: «Ужасная компетенция игроков КХЛ. Если бы не легионеры, уровень был бы ниже плинтуса! Иностранцы – пятый уровень, не видно, что ли?»

раскритиковал уровень хоккеистов в КХЛ.

70-летний Владислав Третьяк был единогласно переизбран на пост президента на четыре года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

«Никто не может поменять Третьяка! У нас нет даже системы конкуренции.

Даже великих тренеров назначают, чтобы потом уволить. Сменить наставника проще, чем поменять команду.

Что у нас происходит в спорте, особенно в хоккее? Я могу назвать 10, 20 человек, которые могут привнести новые веяния. Но у нас происходит чехарда!

Ужасный уровень компетенции игроков . Если бы не легионеры, уровень вообще был бы ниже плинтуса! А иностранцы – это пятый уровень тех стран, из которых они приезжают. Не видно, что ли?

Сколько времени молодежная команда не может выиграть чемпионат мира… Сборная страны тоже не может выигрывать! О чем мы говорим? Беспредел! Мы вместе играли, я ни на что не претендую, но эта безальтернативность просто убивает.

Мы просто согласились, что нас устраивают результаты ниже плинтуса. Я точно знаю, что тренеры так не думают, да и родителей это не устраивает», – сказал двукратный олимпийский чемпион.