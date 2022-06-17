Вячеслав Фетисов: «Хоккей – дорогой спорт. Это дискриминирует детишек. Купите форму, чтобы это не было спортом для богатых»

поделился мнением о развитии хоккея в условиях ограничений.

– Вы легенда мирового хоккея, не могу не задать вопрос о состоянии российского спорта. Нас отлучили от любых международных соревнований. Как нам поступить в этой ситуации? Может быть, создать отечественную альтернативу международным турнирам?

– Создавать альтернативные международным соревнования бессмысленно: пригласить высочайшего уровня спортсменов из других стран не сможем. Все, что надо, – это вложиться в развитие детского спорта. В том же хоккее куча проблем, которые требуют переосмысления.

Наладить систему соревнований внутри страны. У нас в свое время было спартакиадное движение молодежи, студентов. Ты не можешь стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира, не став чемпионом двора. Дайте возможность отыскивать таланты. Думаю, что все вернется на круги своя.

Провести серьезную работу по переаттестации кадров – от детских тренеров до тренеров, которые работают с элитными спортсменами. Возродить школу тренеров по игровым видам спорта.

Хоккей – дорогой вид спорта. Это дискриминирует детишек. Купите форму, чтобы это не было спортом для богатых. Ты получишь благодарность от людей.

Нам в свое время в ЖЭК выдали форму. Она была неудобная, неуклюжая, но я ее получил. Государство дало мне возможность познакомиться с хоккеем, дало мне клюшку, коньки, организатора, который вовлекал нас в систему соревнований «Золотая шайба». Почему это не сделать сейчас основой?

Перестать нацеливать наших детей на результат. Пускай они получают радость от того, что происходит в мире спорта.

А не нацеливать их на большие контракты в 8-9-летнем возрасте, тренируя их семь дней в неделю, – это безобразие. Мы лишаем ребенка детства. Мы не даем ему возможности познакомиться с другими радостями жизни, с другими видами спорта, с другими активностями, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат РФ.