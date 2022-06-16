Вячеслав Фетисов: «Без благополучия экологии России мир не справится с задачами. Если не заниматься решением проблем здесь, то и Америка потратит деньги впустую»

отметил роль России в работе над улучшением экологии в мире.

– Если раньше наша страна принимала участие в экологических проектах в первую очередь ради экономии на пошлинах при поставке товаров в те же западные страны в будущем, то теперь, что бы мы ни делали – вложим миллиарды или сэкономим, – все равно на международной арене будем «плохишами».

– Надуманная вещь! Без благополучия экологии России мир не справится с теми задачами, которые перед ним стоят: ни по удержанию полутора градусов увеличения температуры, ни безуглеродной экономики, без всего, что связано с трансграничными налогами и так далее. Все эти стандарты не сработают.

Мы обратились к президенту с предложением поддержать идею [генсека ООН] Антониу Гутерриша – мы могли бы поднять проблемы, которые у нас связаны с межведомственными отношениями, со странами, с которыми у нас единые водные ресурсы, лесные богатства и климатические зоны. Мы нередко думаем: заработаем, а потом переедем в экологически безопасное место. А это уже не работает.

В мире все взаимосвязано. Поговори с любым молодым человеком, он понимает, что экология не просто политизированный тренд. Это то, что сегодня является основой будущего. И уходить от того, что мы для себя наметили пользу каких-то решений, не просчитав риски, – думаю, что это не совсем разумная история.

В это непростое время необходимо принимать решения на перспективу. И мы выиграем. Мир никуда не денется, придет к нам, а к тому времени мы будем иметь свои стандарты всего нашего подсчитанного лесного богатства.

У нас есть время, надо вложиться в переоснащение нашей науки. Без науки, и научных открытий, и создания новых технологий мы тоже не решим эту проблему. Она будет слишком дорогая. Но вложиться в это и понять, в чем перспектива, думаю, время пришло. И мы должны это делать.

– А вы лично видите, что государство готово вкладываться в развитие этих отраслей?

– И да, и нет. Те же послабления для производства без учета будущих ущербов… У нас же нет формулы, которая даст нам возможность их рассчитать.

Я считаю, что стандартизация экологического благополучия страны сегодня – это не только наше будущее. Не исключено, что это станет первым мостом, который позволит нам взаимодействовать с внешним миром.

Невозможно сегодня в одиночку справиться с проблемами экологии. Даже Америке, которая готова тратить на эти цели триллионы. Если не заниматься решением этих проблем в России, то и Америка потратит деньги впустую.

Привожу пример: благополучная в плане экологии Финляндия. На решение проблем внутри страны и воспитание чуткого к экологии поколения ушло 30 лет. Это не только раздельный сбор мусора. Философия жизни в стране выстроена так, что никто – ни бизнес, ни обычные люди – не будет вредить экологии.

Но это не значит, что в Финляндии нет проблем. Проблемы страны сейчас в вырубке лесов в российской тайге, в Сибири и на Дальнем Востоке. В пожарах в Австралии. В засухе в Африке. Ураганах в Северной Америке. Наводнениях Европы. Все процессы взаимосвязаны. И, не понимая этого, сегодня надо быть совсем сумасшедшим!

У России самая большая территория в мире, самый большой ресурс, как они без нас? Эксперты понимают, что благополучие их жителей будет зависеть от того, насколько мы будем взаимодействовать, насколько у нас будут едины стандарты и доступны в России технологии, разработанные на Западе. Пришло время «водяного перемирия», – заявил председатель Всероссийского общества охраны природы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею.