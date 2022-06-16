Фетисов об отстранении России: «Дискриминация полная! Ни в хартии МОК, ни в уставах федераций не сказано, что спортсмены могут быть отлучены от соревнований, пройдя все отборы»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума Паралимпийские игры Томас Бах Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Беспрецедентная история, которая не имеет юридических обоснований. Ни в хартии МОК, ни в уставах международных федераций ничего не сказано [о том], что спортсмены могут быть отлучены от соревнований, пройдя все отборы. Дискриминация полная!

Я надеялся, что президент МОК Томас Бах, который сам был спортсмен, в свое время прилетал в Москву на Олимпиаду, которая была политизирована, восстановит справедливость. Но и он поддержал отстранение России от мирового спорта.

Наши паралимпийцы, приехав на Паралимпийские игры в Китай, были опозорены. Им сказали: собирайтесь и уходите.

Нам надо готовить претензии: командные, федерации, личностные – от болельщиков. Претензии не только по конкретным финансовым потерям, но и моральные, которые тоже исчисляются большими рублями», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы РФ.

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