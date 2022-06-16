Фетисов об отстранении России: «Дискриминация полная! Ни в хартии МОК, ни в уставах федераций не сказано, что спортсмены могут быть отлучены от соревнований, пройдя все отборы»

высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Беспрецедентная история, которая не имеет юридических обоснований. Ни в хартии МОК, ни в уставах международных федераций ничего не сказано [о том], что спортсмены могут быть отлучены от соревнований, пройдя все отборы. Дискриминация полная!

Я надеялся, что президент МОК Томас Бах, который сам был спортсмен, в свое время прилетал в Москву на Олимпиаду, которая была политизирована, восстановит справедливость. Но и он поддержал отстранение России от мирового спорта.

Наши паралимпийцы, приехав на Паралимпийские игры в Китай, были опозорены. Им сказали: собирайтесь и уходите.

Нам надо готовить претензии: командные, федерации, личностные – от болельщиков. Претензии не только по конкретным финансовым потерям, но и моральные, которые тоже исчисляются большими рублями», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат РФ.