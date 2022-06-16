Фетисов об экологии: «Зеленая экономика не должна быть санкционирована. Путин деполитизировал вопросы климата, экологии и биоразнообразия»

дал комментарий на тему санкций, связанных с вопросами экологии.

– За последние два-три года руководство нашей страны много сделало, чтобы российские бизнес встроился в мировую экологическую повестку. Стало понятно, что такое цели устойчивого развития ООН, для чего они нужны. Но последние санкции заставляют страну акцентировать внимание на импортозамещении. Складывается впечатление, что вопросы экологии уходят на второй, а то и на третий план. Это правда?

– И правда, и нет. Мы должны понимать, что это нужно для нас. На примере накопленного ущерба, который мы до сих пор не можем ликвидировать, мы понимаем, что эта проблема с каждым годом усугубляется.

Госдума внесла в правительство пакет антисанкционных мер. Я задаю вопросы экономистам, чтобы мне было понятно, я должен проголосовать за тот или иной документ: есть ли расчеты экономические, чтобы можно не думать об экологии? К сожалению, ответа нет.

С другой стороны, есть пример того же «Норникеля» (я недавно был в Норильске). Год назад компания заложила завод, который позволит сократить выбросы серы на 95% – если говорить глобально про Арктику, это самая большая проблема на сегодня.

В том числе некие претензии были и к Российской Федерации. Тем не менее компания вкладывает 300 миллиардов для того, чтобы этот проект реализовать. Вся Арктика, а у нас много арктических соседей, должна это понимать как жест доброй воли. Особенно при всех тех санкциях, которые введены в адрес России.

С другой стороны, в свое время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приезжал в Москву, говорит: улучшение экологии – это общая задача. Но под санкции попадает оборудование, которое требуется, чтобы очистить природу Арктики. Где логика? Ответа нет.

Не надо быть слишком умным, чтобы понимать, что эта вся история идет против человечества. Конфликты заканчиваются рано или поздно. Любые. А за эти лет пять, что проект не заработает, сколько тонн серы вывалится в Арктику? И какой ущерб она нанесла!

Я все время говорил: зеленая экономика и природосберегающие технологии не должны быть санкционированы. Понимаем, что природа и экология не имеют границ. Она имеет общие задачи по улучшению ситуации. Но мы бежим в другую сторону, не понимая, что это будет со временем стоить дороже, скорее всего, и будет поздно. Эту логику я не понимаю.

Возвращаясь к вопросу… На самом деле, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в прошлом году деполитизировал вопросы климата, экологии и биоразнообразия. Выступая на двух конференциях, он сказал, что это надо нашим детям и внукам. И, конечно, сдвигая вправо экологические требования к производству, делаем ли мы добро этой теме? Или мы ее сейчас усугубляем?

Возвращаясь к «Норникелю», могу сказать с полной уверенностью, что проблема с разливом нефтепродуктов была не техническая, а природная.

– «Норникель» был не виноват?

– Нет. Сваи платформы, где стояла цистерна, не были добиты до грунта. Сейчас идет потепление, которое в итоге будет стоить многим компаниям и странам больших проблем. Но вопрос пока никак не изучается.

В Норильске сейчас к каждой свае подвели датчики: и к сваям под жилыми помещениями, и под производственными. Теперь видят, как влияет таяние вечной мерзлоты. Если сваи начинают подтаивать, то они используют шоковую заморозку. «Норильский никель» в результате выявления проблем, которые стоили им больших денег, начал принимать правильные решения.

Могу сказать больше. До всех этих конфликтов компании, которые являются основными закупщиками продукции, летали в Норильск. И смотрели, как идет строительство этого северного проекта. Потому что они понимают, что если они будут покупать продукцию у компании, которая будет «грязная» в плане стандартов, то это будет стоить им кучу денег. Дополнительно. И, убедившись в том, что все происходит правильно, они подписали контракт.

Мне кажется, любое решение в нашей стране необходимо принимать с точки зрения его нагрузки на экологию. Например, в свое время построили на берегу Байкала целлюлозно-бумажный комбинат. Уже в современной истории его закрыли. А расчистить территорию не можем, несмотря на 18 поручений президента страны. Потому что нет технологий.

Прежде чем принять решение, надо понимать, как мы будем бороться с накопленным ущербом и тем, что будет вредить будущему нашей страны. Вопрос воды сегодня, считаю, с каждым днем становится все более главным. Без воды жизни на Земле быть не может. Без газа, без нефти, без чего-то еще, скорее всего, выживем, а без воды – нет, – сказал председатель Всероссийского общества охраны природы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею.