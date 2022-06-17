Агент Алеша Пилко: «ЧМ и Олимпиада для меня – это битва Канады и России. Без России неинтересно»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Политика Чемпионат.com Алеша Пилко Хоккей

Алеша Пилко поделился мнением об отстранении России от интернациональных соревнований.

– Лично вы не поддерживаете отстранение сборной России от международных хоккейных турниров?

– Я смотрю хоккей с детства. Для меня чемпионат мира или Олимпиада – это всегда битва России и Канады. Все остальные на дополнительных ролях, что-то меняется, но Россия и Канада – это топ.

Какой это чемпионат мира, когда ты его смотришь – и там нет России? Такого не должно быть. Просто неинтересно смотреть.

– Согласны, что политика не должна вмешиваться в спорт?

– Люди всегда делают так, как им выгодно. Меня всю жизнь учили, что надо заниматься спортом, а не политикой, а сегодня у нас спрашивают мнение. Но какое мнение может быть, если человек не политик?

Каждый должен заниматься своим делом. Мы люди, которые с детства выбрали, что будем идти по пути спорта. Это касается и меня, и моих клиентов, – сказал агент Рида Буше, Корбана Найта и других хоккеистов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные