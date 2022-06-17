Агент Алеша Пилко: «ЧМ и Олимпиада для меня – это битва Канады и России. Без России неинтересно»

поделился мнением об отстранении России от интернациональных соревнований.

– Лично вы не поддерживаете отстранение сборной России от международных хоккейных турниров?

– Я смотрю хоккей с детства. Для меня чемпионат мира или Олимпиада – это всегда битва России и Канады. Все остальные на дополнительных ролях, что-то меняется, но Россия и Канада – это топ.

Какой это чемпионат мира, когда ты его смотришь – и там нет России? Такого не должно быть. Просто неинтересно смотреть.

– Согласны, что политика не должна вмешиваться в спорт?

– Люди всегда делают так, как им выгодно. Меня всю жизнь учили, что надо заниматься спортом, а не политикой, а сегодня у нас спрашивают мнение. Но какое мнение может быть, если человек не политик?

Каждый должен заниматься своим делом. Мы люди, которые с детства выбрали, что будем идти по пути спорта. Это касается и меня, и моих клиентов, – сказал агент Рида Буше, Корбана Найта и других хоккеистов.