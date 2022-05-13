Михайлов о ЧМ по хоккею 2022 без России: «Турнир потеряет во всех отношениях. ИИХФ стала играть в политику»

высказался о проведении ЧМ по хоккею 2022 года без сборной России.

«Интерес к турниру не только для меня, но и для российских болельщиков не будет таким, каким он был ранее. Мы смотрели чемпионат мира под углом своей национальной сборной: правильно ли мы идем по развитию нашего хоккея или нет, сравнивали, кто лучше, а кто хуже.

Переживать за кого-то на чемпионате мира не буду, буду просто смотреть хоккей под углом. А что можно взять из чемпионата, где наша команда не будет участвовать? Чемпионат мира без сборной России потеряет не только в зрелищности, но и во всех отношениях.

Международная федерация хоккея стала играть в политику. Ну что с этим сделать? Да здравствует Международная федерация хоккея на льду и политика!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Майоров о ЧМ и Евротуре: «Во всех областях лозунг: «Россия плохая, ее надо наказать. А еще лучше – уничтожить и разделить». Хамское отношение»