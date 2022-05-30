Плющев об отстранении России: «Без указания англосаксов ничто не принимается. Надеются, что русские приползут и будут упрашивать на коленях»

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Владимир Плющев высказался об отстранении России от международных соревнований.

– Нынешний чемпионат мира, который проходил в Финляндии, выглядел достаточно уныло без сборной России. И болельщиков собралось только 40 процентов от ожидаемого. Неужели этот опыт ничему не научит мировых хоккейных функционеров?

– Здесь ситуация абсолютно однозначная. Ничто не принимается без указания англосаксов. А они даже себе во вред принимают решения в отношении нас – не только по хоккею, но и по многому другому, словно не понимая, что делают. Надеются, что русские приползут и будут их упрашивать на коленях. Но такого не будет!

Не хотите – и не надо! Другие купят. Товар – деньги – товар – капиталистические отношения. Диктовать нам, на какую валюту мы должны торговать, – это смешно.

– И все же вернемся к хоккею.

– Да, чемпионат мира не очень смотрелся. И прежде всего – из-за низкого уровня судейства. По полчаса разбирали какие-то моменты. Арбитры в себе не уверены, не могли принять решения. Начинают обращаться к «технарям», которые сидят у телевизора вверху. А какой ты при этом главный судья?

Хоккей же в исполнении североамериканцев очень грязный. К примеру, четвертьфинальный матч Канада – Швеция. Игрок канадцев подъезжает, бьет, при этом у него черенок клюшки торчит из руки – без вопросов удаление сразу до конца, но… никакой реакции. Ребята, вы или судите, или нет, – сказал заслуженный тренер России.

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