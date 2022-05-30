Константин Курашев об отстранении России: «Разговаривал с финнами, шведами, американцами. Многие говорят: «Мы не понимаем этого»

Константин Курашев высказался об отстранении России от ЧМ по хоккею 2022.

Бывший главный тренер «СКА-Невы» и «Омских Крыльев» живет в Швейцарии, его сын играл за сборную страны на ЧМ по хоккею 2022.

– Как относитесь к ее отстранению от турнира? Если бы не Филипп, смотрели бы этот чемпионат мира?

– Конечно, нет. Я и игры сборной Швейцарии смотрел потому, что там мой сын играет. Но неважно. Я не политик, не какой-то там пропагандист, я не понимаю этого отстранения.

Разговаривал со многими знакомыми: австрийцами, швейцарцами, финнами, шведами, американцами, и странная ситуация получается. Официально все как бы поддерживают это отстранение, но не для официального интервью многие говорят: «Мы не понимаем этого». Хотя есть и те, кто действительно поддерживает.

Конечно, чемпионат мира без России – это не совсем то, что хотели бы видеть все специалисты и болельщики. Очень странная ситуация. Я не знаю, как можно футбол без Бразилии смотреть или баскетбол без американской команды. Я не понимаю, почему так происходит.

– А отстранение от всех турниров на следующий год?

– Тем более. Это вообще непонятно. Буквально на днях это случилось, непонятно почему, что. Какие-то туманные объяснения представителей Международной федерации хоккея. Это очень странно, – сказал тренер.