Константин Курашев об отстранении России: «Разговаривал с финнами, шведами, американцами. Многие говорят: «Мы не понимаем этого»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Филипп Курашев Чемпионат.com Хоккей

Константин Курашев высказался об отстранении России от ЧМ по хоккею 2022.

Бывший главный тренер «СКА-Невы» и «Омских Крыльев» живет в Швейцарии, его сын Филипп Курашев играл за сборную страны на ЧМ по хоккею 2022.

– Как относитесь к ее отстранению от турнира? Если бы не Филипп, смотрели бы этот чемпионат мира?

– Конечно, нет. Я и игры сборной Швейцарии смотрел потому, что там мой сын играет. Но неважно. Я не политик, не какой-то там пропагандист, я не понимаю этого отстранения.

Разговаривал со многими знакомыми: австрийцами, швейцарцами, финнами, шведами, американцами, и странная ситуация получается. Официально все как бы поддерживают это отстранение, но не для официального интервью многие говорят: «Мы не понимаем этого». Хотя есть и те, кто действительно поддерживает.

Конечно, чемпионат мира без России – это не совсем то, что хотели бы видеть все специалисты и болельщики. Очень странная ситуация. Я не знаю, как можно футбол без Бразилии смотреть или баскетбол без американской команды. Я не понимаю, почему так происходит.

– А отстранение от всех турниров на следующий год?

– Тем более. Это вообще непонятно. Буквально на днях это случилось, непонятно почему, что. Какие-то туманные объяснения представителей Международной федерации хоккея. Это очень странно, –  сказал тренер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные