«Без России не может быть большого спорта. Нас вычеркнули из праздника спортивной жизни». Сафронов о том, что Кубок Стэнли не привезут в РФ

Бывший генменеджер сборной России высказался о том, что Кубок Стэнли в Россию не привезут.

– Я хотел бы начать с такой фразы, что спорт должен быть вне политики. Это, я думаю, абсолютно неправильное решение по одной простой причине: есть победа, есть традиции, и эти традиции ломать, запрещать и прекращать абсолютно неправильно.

Ребята добиваются результата, ребята становятся чемпионами, и, образно говоря, в Швецию, в Финляндию, в Германию привозить можно, а в Россию нельзя.

Опять же это странное решение, и очень странно, что спорт смешали с политикой и видят все в одном целом. Даже во времена холодной войны спорт всегда был вне политики. Был прецедент в 80-м году, когда многие капиталистические по тем временам страны не поехали на московскую Олимпиаду, обсуждал и осуждал тот поступок американцев, англичан и западных немцев весь мир. И все-таки после этого были нормальные отношения.

Просто стыдно, обидно, но нас сегодня вычеркнули из праздника спортивной жизни, хотя это абсолютно неправильно, без России не может быть большого спорта ни в одном виде спорта, как бы каламбурно это не звучало.

– Что думаете о том, что при этом от российских игроков в НХЛ отказываться не стали?

– Знаете, есть такая поговорка: «Не съем, так понадкусываю». Знаете, не отказались, но хоть здесь-то наврежу, – сказал .

Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»