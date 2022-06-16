Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»

проинформировала игроков и «Тампы», что этим летом не поедет в Россию или Беларусь.

Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

При этом НХЛ допускает, что хоккеисты смогут привезти трофей в Россию или Беларусь в будущем.

Последний раз Кубок Стэнли побывал в России в сентябре 2021 года в рамках празднования Андрея Василевского, и Михаила Сергачева, выигравших плей-офф в составе .

В финале нынешнего розыгрыша «Лайтнинг» встречаются «Эвеланш», в составе которых выступает российский форвард Валерий Ничушкин.