Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо Билл Дэйли НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Валерий Ничушкин Политика Михаил Сергачев Хоккей

НХЛ проинформировала игроков «Колорадо» и «Тампы», что этим летом Кубок Стэнли не поедет в Россию или Беларусь.

Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

При этом НХЛ допускает, что хоккеисты смогут привезти трофей в Россию или Беларусь в будущем.

Последний раз Кубок Стэнли побывал в России в сентябре 2021 года в рамках празднования Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, выигравших плей-офф в составе «Тампы».

В финале нынешнего розыгрыша «Лайтнинг» встречаются «Эвеланш», в составе которых выступает российский форвард Валерий Ничушкин.

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