Депутат Свищев о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию: «НХЛ оскорбляет не всех россиян, а именно тех ребят, кто играет там»

поделился мыслями о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

«Очень странный и лицемерный поступок, мягко говоря. Победу благодаря россиянам они хотят завоевывать, а Кубок показывать в России не хотят.

Но ничего страшного, переживем – мы его уже видели много раз. А за наших ребят будем только рады, мы ими гордимся, любим их и следим за их успехами, а все остальное – абсолютно не важно. Все прекрасно понимают, почему это происходит, и что здесь ничего от спорта нет, сплошная политика.

В НХЛ должны понимать, что этим поступком они оскорбляют не всех россиян, а именно тех ребят, кто играет там. Этим решением они высказывают свое неуважение к ним и к их победам.

Но причина всем понятна, организаторы боятся санкций. Там прагматичные люди работают, живут ради денег, там все подвязано на бизнесе. Против лома нет приема – когда богатые дяди толстосумы говорят, что, «в случае малейшей поддержи России мы вас лишим контрактов», ничего не сделаешь.

Они все посчитали и решили, что лучше поступить как им советуют, потому что это бизнес. Главное, что наши ребята там играют, и их там высоко ценят как профессионалов», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»